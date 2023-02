Germania verso una maxi tassa della carne per combattere il riscaldamento globale

MeteoWeb

Un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature esamina il recente dibattito sull’attuazione di una tassa sulla carne, come proposta normativa per gestire il problema del cambiamento climatico, il benessere stesso degli animali e i problemi connessi con la produzione di carne. Tramite un referendum con più di 2.800 cittadini tedeschi, è stato possibile sollevare l’interesse pubblico dei tedeschi, proponendo in parlamento una quota di tassazione sulla carne e i derivati, per abbattere i consumi di carne.

La Corte di giustizia della Comunità europea si è pronunciata a favore di una direttiva che porti ad una tassazione fiscale per il consumo della carne. Il pubblico è emotivamente più coinvolto quando si solleva la questione di una tassazione per il benessere degli animali, piuttosto che sugli interventi di mitigazione del cambiamento climatico.

L’impatto sul pubblico della tassazione sulla carne

Altri tipi di tasse collegate all’aliquota d’imposta a danno del prodotto interno lordo non destano molto interesse; questa indifferenza non è guidata dal fatto che la gente non stia cambiando il suo modo di fare la spesa. Mentre l’introduzione della tassa sulla carne rimane politicamente impegnativa, i risultati dello studio sottolineano la necessità delle politiche ambientali di comunicare chiaramente le ragioni di fondo di una simile tassazione per produrre un cambiamento effettivo nel consumo della carne e dei suoi derivati.

L’industria zootecnica è al centro di una grande dibattito pubblico. Le conseguenze ambientali del consumo della carne e dei prodotti lattiero-caseari sono un tema molto attuale. Il settore zootecnico rappresenta il 14,5% di tutte le emissioni di gas a effetto serra (GHG). Le condizioni attuali dell’allevamento, in particolare nell’allevamento intensivo, sono la causa delle malattie degli animali, o a dolorose misure di prevenzione delle malattie, come il mozzamento della coda dei suini.

La diminuzione del consumo della carne è volta a migliorare la salute della popolazione

Anche le condizioni di lavoro nelle imprese, in cui la carne è elaborata, attirano l’attenzione dei governi europei, e diventano necessari degli opportuni emendamenti legislativi. Dal punto di vista sanitario, i livelli di consumo di carne sono troppo elevati nei paesi industrializzati, e questo porterebbe ad un aumento sostanziale dei rischi per cancro colorettale e malattie cardiovascolari. Oltre le norme e standard più rigorosi per i produttori, un intervento potenzialmente utile potrebbe essere l’introduzione di una tassa sulla carne e sui prodotti di origine animale.

Studi recenti dimostrano che la tassazione della carne e degli animali i prodotti potrebbero avere forti effetti di guida, migliorando così la salute pubblica e contribuendo potenzialmente a ridurre il riscaldamento globale. In Germania, la tassa sulla carne potrebbe diventare presto realtà per affrontare due delle questioni di cui sopra, vale a dire il clima e il benessere degli animali aspetti. Il Partito Verde Tedesco ha suggerito una tassa climatica sui prodotti combustibili.

La pratica Tierwohlabgabe

Inoltre, una Commissione di esperti, istituita dall’allora ministro tedesco dell’Alimentazione e dell’Agricoltura, ha suggerito di attuare un consumo fisso pro capite per persona per ridurre il consumo di carne, il cosiddetto Tierwohlabgabe, per il quale su ogni chilogrammo di carne venduta, ci sarà una quota da destinare agli allevamenti, per migliorare le condizioni degli animali.

Nel mese di aprile 2022, la commissione di esperti ha elaborato una serie di raccomandazioni gli allevamenti e la stessa industria di prodotti animali. Esistono altre motivazione per l’introduzione della tassazione della carne, come la perdita della biodiversità, l’inquinamento delle acque e le questioni sanitarie a livello globale.

L’introduzione di tasse sugli alimenti è senza dubbio una sfida politica, in un’epoca storica caratterizzata da un’alta inflazione e da aumento globale del prezzo dei cibi. In tabella 1, sono illustrate le diverse tipologie di tasse che hanno un interesse a livello ambientale.