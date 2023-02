La tempesta di ghiaccio non molla gli USA: salgono blackout e vittime | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta di ghiaccio persiste anche oggi in gran parte degli Stati Uniti meridionali mentre migliaia di persone in Texas hanno sopportato temperature gelide senza elettricità, compresi molti nella capitale dello stato di Austin. Altre centinaia di voli sono state nuovamente cancellate oggi in Texas, anche se non così tanti come nei giorni precedenti. 510 mila persone sono rimaste senza elettricità a causa del maltempo, di cui oltre 400 mila in Texas, secondo PowerOutage. Le interruzioni sono state più diffuse ad Austin, dove sono stati colpiti più di 150.000 clienti.

Per molti, è stata la seconda volta in tre anni che il gelo di febbraio ha causato interruzioni prolungate. A differenza dei blackout del 2021 in Texas, quando centinaia di persone sono morte dopo che la rete dello stato è arrivata sull’orlo del collasso totale a causa della mancanza di generazione, le interruzioni ad Austin questa volta sono state in gran parte il risultato di apparecchiature congelate e alberi caduti sulle linee elettriche. Le autorità della città hanno avvisato che l’energia elettrica potrebbe non essere ripristinata completamente fino a venerdì 3 febbraio, poiché il ghiaccio ha continuato a causare nuove interruzioni.

Altri stati che hanno subito interruzioni di corrente significative includono: Arkansas (60.000 utenze) e Mississippi (21.000).

Almeno 10 persone sono morte a causa delle condizioni stradali pericolose da lunedì 30 gennaio in Texas, Oklahoma e Arkansas. Il governatore del Texas Greg Abbott ha esortato le persone a non mettersi alla guida.

I sistemi scolastici nell’area di Dallas e Austin, oltre a molti in Oklahoma, Arkansas e Memphis (Tennessee), sono rimasti chiusi oggi a causa della neve, del nevischio e della pioggia gelata che hanno continuato a colpire l’area. Anche i trasporti pubblici a Dallas hanno subito “grandi ritardi”, secondo una dichiarazione del Dallas Area Rapid Transit.

Il personale degli aeroporti ha combattuto contro il ghiaccio per mantenere aperte le piste. Questa mattina, le compagnie aeree avevano cancellato più di 500 voli all’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth, più di un quarto di tutti i voli programmati per la giornata. Tuttavia, secondo FlightAware.com, questo dato è diminuito rispetto alle circa 1.300 cancellazioni di mercoledì 1 febbraio e alle oltre 1.000 di martedì 31 gennaio. Decine di altri voli oggi sono stati cancellati al Dallas Love Field e all’aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom.

Le allerte meteo per le condizioni invernali si estendono dal Texas a Oklahoma, Arkansas (dove è stato dichiarato lo stato di emergenza), Louisiana, Tennessee e Mississippi. Ma un’altra ondata di clima gelido è all’orizzonte per gli Stati Uniti, con un fronte di freddo artico che dovrebbe spostarsi dal Canada nelle Plains settentrionali e nell’Upper Midwest e sferzare il nord-est entro domani. Il Federal Weather Prediction Center ha avvisato gli abitanti del New England che il wind chill, ossia la temperatura percepita per effetto combinato del vento e dell’aria fredda, di -45/-50°C “potrebbe essere il più freddo degli ultimi decenni”. I venti e l’aria fredda creeranno un wind chill “raramente visto nel Maine settentrionale e orientale”, secondo un avviso dell’ufficio del National Weather Service a Caribou, nel Maine. Jay Broccolo, direttore delle operazioni meteorologiche presso un osservatorio sul Mount Washington nel New Hampshire, che per decenni ha detenuto il record mondiale per la raffica di vento più forte, ha dichiarato che la velocità del vento potrebbe superare i 160km/h.