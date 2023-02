Oltre 300kg di ghiande nelle pareti di casa: ecco i responsabili di un evento incredibile | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una coppia di picchi sarà sicuramente infuriata dopo che un tecnico del controllo dei parassiti durante una chiamata di routine ha recentemente trovato il loro enorme tesoro di ghiande abilmente nascosto nelle pareti di una casa della California. I proprietari di casa, nella contea di Sonoma, hanno chiamato Nick Castro, proprietario della Nick’s Extreme Pest Control, quando hanno individuato dei vermi provenienti dal muro di una camera da letto. Si sono rivelati vermi della farina, che banchettavano con un incredibile tesoro di ghiande, che si ritiene siano state accumulate da una coppia di picchi delle ghiande.

“Era davvero strano. Non avevo mai visto vermi con ghiande prima“, ha detto Castro alla CNN. Dopo aver praticato un piccolo foro di 10cm nel muro, Castro ha detto che le ghiande hanno iniziato a fuoriuscire in quantità eccezionali. “È stato piuttosto incredibile vedere la quantità”, ha detto Castro, che stima che ci fossero circa 320kg di ghiande, probabilmente raccolte negli ultimi 2-5 anni.

Spesso i picchi immagazzinano le ghiande all’esterno delle case, a volte nelle grondaie, ma raramente le portano all’interno. In questo caso, Castro ha scoperto che gli uccelli lasciavano cadere i loro tesori attraverso un buco nel camino ed entravano in soffitta attraverso un foro separato per mangiare la loro scorta.

Cadendo dalla soffitta, decine di migliaia di ghiande raccolte da diverse querce vicine hanno riempito la cavità delle pareti, ha spiegato Castro. Questa strana scoperta ha portato l’insolito a un livello completamente nuovo per l’uomo che lavora nel settore del controllo dei parassiti da più di 20 anni. “Su una scala da 1 a 10, questo è un 10. È una possibilità su un milione di trovare qualcosa di così significativo”, ha detto Castro. “Mi aspettavo di trovare qualche manciata, ma niente del genere“.

Sono serviti altri tre buchi nelle pareti della casa per rimuovere tutte le ghiande, che alla fine si sono ammucchiate e hanno raggiunto un’altezza di circa 6 metri, ha stimato Castro. Castro e la sua squadra di tre persone hanno trascorso un’intera giornata a estrarre le ghiande dai muri. “Abbiamo riempito otto grandi sacchi della spazzatura neri. Erano così pesanti che riuscivamo a malapena a prenderli”, ha detto Castro. “Dovevano pesare almeno 45kg ciascuno”. Le immagini a corredo dell’articolo sono davvero impressionanti.