Grandinata imbianca Salerno: chicchi in autostrada e a Baronissi

Una grandinata ha interessato Salerno e provincia nel corso della mattinata: i chicchi hanno imbiancato strade e piazze e creando disagi alla circolazione. A Salerno il fenomeno ha colpito in particolare via Ligea, nei pressi del porto commerciale. La grandine è caduta anche sull’autostrada Napoli-Salerno e a Baronissi.

