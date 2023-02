La Grecia colpita da quasi 100 incendi boschivi nel weekend

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco della Grecia sono intervenuti per tenere sotto controllo 96 incendi boschivi in tutto il Paese durante questo fine settimana. L’incendio più violento è scoppiato nel nord della penisola del Peloponneso e ha richiesto l’intervento di un aereo per contenere le fiamme, ha riferito oggi il canale nazionale Ert.

Nessun incidente alle persone è stato registrato al momento, scrive la Dpa, precisando che non si esclude l’ipotesi dell’incendio doloso. I meteorologi puntano comunque il dito sulle difficili condizioni climatiche che sta attraversando il Paese dove in molte zone la pioggia è mancata durante l’inverno.