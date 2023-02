Groenlandia, i laghi da disgelo stanno scomparendo anche in inverno

MeteoWeb

Nel mezzo dell’inverno del 2018, un lago di acqua derivante dalla fusione di quasi 50 anni è scomparso dalla calotta glaciale nella Groenlandia occidentale. Il lago era coperto da neve e ghiaccio quando è crollato, ma ha immagazzinato acqua liquida all’interno.

L’acqua è scomparsa attraverso le fessure appena formate ed è scivolata giù attraverso lo strato di ghiaccio spesso circa 2 km. L’acqua ha raggiunto il letto di roccia sotto il ghiaccio ed è defluita da sotto la calotta glaciale verso il mare. Questa acqua di disgelo ha fatto da lubrificante nella sezione tra il letto roccioso e lo spesso strato di ghiaccio della calotta.

Le conseguenze dello scioglimento della calotta glaciale in Groenlandia

Di conseguenza, la grande massa di ghiaccio è scivolata più velocemente verso la costa, coinvolgendo una regione insolitamente ampia all’interno della Groenlandia. Il prosciugamento di questo lago ha fatto crollare anche molti altri laghi della zona adiacente. In totale, i laghi collassati hanno rilasciato circa 180 milioni di tonnellate di acqua di disgelo che è finita nell’oceano.

Lo dimostra una nuova ricerca internazionale basata su dati satellitari e condotta dalla francese Université Grenoble Alpes con il contributo di DTU Space presso The Technical University of Denmark (DTU), i cui risultati sono stati appena pubblicati su Geophysical Research Letters.

Il fenomeno della scomparsa dei laghi da disgelo sta avvenendo anche in inverno

“I laghi di acqua di disgelo sulla calotta glaciale – afferma il post-dottorato e ricercatore Nathan Maier, autore principale dell’articolo su Geophysical Research Letters – si formano in estate quando il ghiaccio in superficie si scioglie. E’ risaputo che questi laghi possono collassare e prosciugarsi durante l’estate. Ma, sorprendentemente, questo avviene anche in inverno. Questo è il primo caso dimostrato che mostra come questi specifici drenaggi lacustri causano grandi accelerazioni del ghiaccio durante l’inverno, quando le temperature sono molto basse“.

“In totale – continua Maier – i laghi prosciugati in relazione a questo incidente hanno avuto una portata pari a 180 milioni di tonnellate di acqua che si sono riversate in mare. Ciò equivale all’incirca al contenuto di 80.000 piscine olimpioniche che misurano 50 per 25 per 2 metri. Il lago che esisteva da più di 50 anni, che fu il primo a prosciugarsi, si trovava a circa 160 km nell’entroterra, in alto sulla calotta glaciale. Il lago era costituito da acqua sciolta e aveva un coperchio di ghiaccio ghiacciato a causa delle fredde temperature invernali.

Una cascata di eventi a catena alla base del prosciugamento delle acque di diversi laghi in Groenlandia

Il ricercatore continua – Quando è crollato e l’acqua ha iniziato a scorrere sotto il ghiaccio verso la costa della Groenlandia occidentale, è iniziata una cascata di eventi che ha provocato il prosciugamento delle acque anche di altri laghi. Tra l’altro, la pressione dell’acqua che scorreva sotto il ghiaccio del lago ha probabilmente contribuito a formare ulteriori crepe nel ghiaccio sovrastante, facendo fuoriuscire anche altri laghi. Un totale di 18 laghi è crollato accelerando un’area di 5.200 chilometri quadrati della calotta glaciale, corrispondente a più di 3 volte la dimensione dell’Area Metropolitana di Roma. I ricercatori notano che il processo è durato per un mese nell’inverno del 2018, quando le temperature dell’aria erano sotto lo zero.”

Le aree attualmente interessate da questo fenomeno

“Abbiamo studiato solo un’area limitata – afferma Jonas Kvist Andersen, ricercatore post-dottorato presso DTU Space in Danimarca e coautore dell’articolo – ma abbiamo buone ragioni per presumere che eventi simili si verifichino in molti altri luoghi della Groenlandia. Se questo vale per parti piu’ grandi della calotta glaciale, potrebbero essere quantita’ piuttosto grandi di acqua di disgelo che scompaiono in in questo modo e far scivolare piu’ velocemente la calotta glaciale verso il mare“.

L’area indagata comprende principalmente il grande Jakobshavn Isbr, che sfocia nel mare nella Groenlandia occidentale ed è il ghiacciaio che scorre più velocemente al mondo, così come un ghiacciaio più piccolo a sud di esso che termina sulla terraferma. Sembra ovvio concludere che i laghi hanno iniziato a collassare in inverno a causa del riscaldamento globale.

Cosa avverrà nel futuro

Soprattutto quando un lago di quasi 50 anni viene prosciugato improvvisamente in pieno inverno e l’acqua di disgelo finisce in mare e contribuisce all’innalzamento del livello del mare. Ma questo non è scontato, secondo i ricercatori.

“Non è ancora noto se drenaggi come questi diventeranno più diffusi in un futuro più caldo e quindi contribuiranno ulteriormente alla perdita di massa della calotta glaciale. Sono necessarie ulteriori ricerche per ottenere una migliore comprensione dei meccanismi, o fattori scatenanti, che causano il drenaggio dei laghi – dice Nathan Maier – in questo momento, la nostra comprensione di come lo scioglimento della superficie influenzerà la perdita di massa dalla Groenlandia in futuro si basa interamente sul presupposto che lo scioglimento influisca solo sulla velocità del flusso di ghiaccio durante l’estate. La nostra scoperta, che le grandi accelerazioni nel flusso di ghiaccio causate dall’acqua di disgelo immagazzinata che drena durante l’inverno, cambia in modo significativo il modo in cui comprendiamo l’idrologia della calotta glaciale su scale temporali annuali“.

Le metodologie di ricerca utilizzate

I ricercatori sono arrivati ai nuovi risultati analizzando grandi quantità di dati radar e immagini ottiche satellitari. Non sono solo i laghi più antichi a collassare dopo essere esistiti per decenni. Ci sono diversi tipi di cicli, secondo gli scienziati. Alcuni laghi si formano e collassano entro un anno; per altri, succede ogni pochi anni. I laghi collassati influenzano la calotta glaciale in Groenlandia in diversi modi. L’acqua dei laghi finisce nel mare.

L’acqua lubrifica le calotte glaciali dal basso facendole scivolare più velocemente verso la costa esponendole a un ulteriore scioglimento. Inoltre, la struttura delle enormi masse di ghiaccio cambia. Potrebbero esserci anche altri meccanismi in gioco. “E’ essenziale descrivere cosa accade quando il processo di scioglimento avviene in inverno in modo che questa conoscenza possa essere inclusa nei modelli futuri per il cambiamento climatico“, afferma Jonas Kvist Andersen.

I ricercatori hanno utilizzato l’interferometria radar ad apertura sintetica (SAR) basata sui dati dei satelliti Sentinel-1 dell’Agenzia spaziale europea (ESA) per mappare come le acque dei 18 laghi sulla calotta glaciale nella Groenlandia occidentale sono state drenate e come successivamente sia defluita verso il basso e verso il mare.