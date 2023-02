Scenari di guerra in Europa: la Polonia barrica il confine con la Russia | FOTO

MeteoWeb

Scenari di guerra in Europa, non più soltanto in Ucraina ma ormai anche lungo la linea di confine tra il blocco dei Paesi occidentali e la Russia con la sua alleata Bielorussia. “Abbiamo avviato un’espansione preventiva delle misure di sicurezza al confine con Russia e Bielorussia. Questo fa parte della nostra strategia di difesa e deterrenza. Le prime fortificazioni sono già state collocate al confine con l’Oblast’ di Kaliningrad“. Lo ha affermato oggi Mariusz Błaszczak, Ministro della Difesa della Polonia, divulgando le foto delle prime barricate istituite dalla Polonia al confine con l’enclave russa di Kaliningrad.

Nei prossimi giorni altre barricate simili verranno installate lungo il più ampio confine tra Polonia e Bielorussia, andando a formare una sorta di nuovo “muro di Berlino” lungo il fronte orientale dei Paesi occidentali ed europei, al loro confine con Russia e Bielorussia.