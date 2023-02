Il CICAP cambia pelle per promuovere la scienza e il metodo scientifico

MeteoWeb

È iniziato giovedì 2 febbraio 2023 un nuovo percorso per il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, destinato a rimanere nella sua storia ultradecennale: nella sede dell’Istituto Europeo di Design di Milano è stata presentata pubblicamente la nuova identità visiva e comunicativa del Comitato – fondato, tra gli altri, da Piero Angela – alla presenza degli studenti, dei docenti e degli esponenti del CICAP, a partire dal presidente Sergio Della Sala.

Una collaborazione storica

Ed è proprio sul rapporto tra passato e presente che va declinato il lavoro svolto dagli studenti e dalle studentesse del corso di Graphic Design IED: un gioco di tempi, colori e simboli con l’obiettivo, ben presente, di rinvigorire l’autorevolezza del CICAP nel panorama scientifico italiano, valorizzando ancora di più la propria credibilità e il proprio patrimonio valoriale, frutto del lavoro di scienziati, divulgatori e comunicatori tra i più apprezzati in Italia (e oltre).

Il nuovo logo

L’intento dei graphic designer è proporre un nuovo linguaggio, semplice ma iconico, che incrementi fluidità e immediatezza comunicativa. I quadrati diventano cubi e frecce che puntano in direzioni differenti, per simboleggiare le differenti direzioni che occorre intraprendere per seguire il pensiero critico e scientifico. Una caratteristica importante del nuovo logo è la sua duttilità, grazie alla quale sarà possibile utilizzarlo per progettare icone e layout dedicati a gruppi regionali o aree tematiche, come ad esempio il CICAP-FEST, RADIO CICAP e qualsiasi altra attività pensata dal Comitato.

Il progetto del brand

“Il progetto di brand ha visto un’evoluzione dello storico colore blu del CICAP in una palette multi-cromatica dal forte significato iconografico, sociale ed etico denominata Think deep “– spiega il Design Team IED autore della nuova identità visiva- ” Una sequenza cromatica che parte dall’azzurro delle superfici, come mare o cielo, e si dipana in alto e in basso verso tonalità più scure, che rappresenta il bisogno di andare a fondo ed esplorare luoghi oscuri che ci spaventano come l’universo o gli abissi. Così come accade per il pensiero critico e scientifico, non ci si può accontentare di ciò che c’è in superficie: occorre indagare in differenti direzioni per comprendere il mondo.

“Think deep non è solo una palette cromatica dedicata alla comunicazione del brand CICAP, ma è stata trasformata in una bandiera, un simbolo per tutti coloro che vorranno dire al mondo di supportare, in qualsiasi ambito, il metodo scientifico e il pensiero razionale”.

Liuzzo: “Impegno CICAP valore inestimabile”

“L’impegno sociale del CICAP ha un valore inestimabile, che, come IED, abbiamo voluto sostenere con tutta la nostra competenza ed esperienza, lavorando fianco a fianco ai nostri studenti” afferma Giuseppe (Bob) Liuzzo, coordinatore del corso di Graphic Design presso l’Istituto Europeo di Design. “Il risultato è per noi una prova che il sostegno e la promozione della mentalità scientifica passano anche attraverso la comunicazione visiva”.