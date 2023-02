Catturato possibile impatto di un asteroide sulla Luna | VIDEO

MeteoWeb

Arrivano dal Giappone delle immagini davvero suggestive: potrebbe essere stato catturato l’impatto di un asteroide sulla Luna. L’utente @dfuji1 ha pubblicato su Twitter un video che mostra un lampo vicino al cratere Ideler, leggermente a Nord/Ovest del cratere Pitiscus, lo scorso 23 febbraio, catturato con i suoi strumenti.

“Al momento dell’osservazione, non c’era nessun satellite artificiale in passaggio sulla superficie lunare e, dal modo in cui brilla, è altamente probabile che si tratti di un lampo di impatto lunare,” ha spiegato lo skywatcher. “È stato un enorme lampo che ha continuato a brillare per più di 1 secondo. Poiché la Luna non ha atmosfera, le meteore e bolidi non possono essere visti, e nel momento in cui si forma un cratere, si illumina“.