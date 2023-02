Incendi Cile, aumentano morti e feriti: distrutti 250 mila ettari

MeteoWeb

È salito a 26 il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando il sud del Cile in questi giorni, mentre il Paese affronta un’ondata di caldo record. Sono 1.182 i feriti. Lo ha riferito oggi il Servizio nazionale di prevenzione ai disastri (Senapred), secondo il quale inoltre sono 1.156 le case andate distrutte in un’area complessiva di oltre 246 mila ettari nelle regioni del Maule, del Bio Bio e dell’Araucania. Secondo il Senapred, sono passati da 51 a 63 i fronti di fuoco ancora attivi mentre sono 150 quelli sotto controllo grazie all’impiego di 51 brigate di Vigili del Fuoco, Guardie forestali e della Protezione Civile e all’intervento di 12 tra aerei ed elicotteri. Secondo quanto ha annunciato il governo dovrebbe entrare in azione oggi anche un aereo Ten Tanker con capacità di 36 mila litri d’acqua appositamente affittato per questa emergenza.

Secondo Senapred, sono stati registrati 283 roghi attivi, 71 dei quali fuori controllo. “Stiamo assistendo a un piccolo miglioramento delle condizioni meteorologiche, domenica e oggi. Questo significa che non stiamo vivendo temperature estremamente elevate“, ha affermato il sottosegretario agli Interni, Manuel Monsalve. Le temperature, però, domani potrebbero sfiorare di nuovo +40°C.

A causa di questa situazione disastrosa, il Cile ha chiesto assistenza internazionale. Il Messico ha inviato 30 brigadieri della Commissione forestale nazionale (Conafor) e 127 membri dell’esercito e dell’aviazione messicana. L’Argentina ha inviato nel Paese 64 agenti, un elicottero e altri aiuti per affrontare gli incendi. La Spagna ha inviato 50 soldati dell’Unità militare di emergenza (UME) e droni. I media locali riportano che, secondo il Ministro degli Esteri José Miguel Ahumada, il Cile riceverà aiuti fra gli altri anche da Venezuela, Brasile, Stati Uniti, Paraguay e Bolivia. Il Presidente francese, Emmanuel Macron, su Twitter ha segnalato la disponibilità della Francia ad aiutare il Cile. E anche il Portogallo si è detto disposto a inviare aiuti.