Incendi in Cile: due esperti dei Vigili del Fuoco italiani selezionati per il supporto tecnico alle autorità locali

MeteoWeb

In seguito all’offerta del Dipartimento della Protezione Civile alla Commissione Europea, due esperti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono stati selezionati per far parte del team europeo inviato in Cile per fornire supporto alle autorità locali nella lotta ai violenti incendi boschivi che stanno interessando il Paese.

I due tecnici fanno parte del TAST – Technical Assistance And Support Teams, un gruppo dei Vigili del Fuoco formato per le emergenze all’estero. Nello specifico, si occuperanno del supporto tecnico e logistico della squadra europea, formata da altri quattro esperti provenienti da diversi Paesi.

L’operazione, che rientra nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, è stata disposta a seguito della richiesta di assistenza internazionale formulata dalle autorità cilene alla Commissione Europea.