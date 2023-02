Incendio in albergo a Roma: 2 feriti, evacuati 130 ospiti

MeteoWeb

La Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato nella serata di ieri 4 squadre, 2 autobotti, un’autoscala e il Carro Teli, per l’incendio di un albergo in Via Giovanni Amendola. Le fiamme hanno interessato 2 stanze dell’albergo al 3° piano, causando ingenti danni materiali.

Due persone sono state assicurate alle cure del 118 in codice giallo e 130 ospiti della struttura sono stati evacuati. Il terzo piano è stato dichiarato inagibile in attesa dei sopralluoghi di stamattina. Sul posto Funzionario e Capoturno VVF di turno, 118 e Polizia di Stato.