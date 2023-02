Incendio in Alto Adige: in fiamme il bosco di Gmund | FOTO

MeteoWeb

Incendio in corso in Alto Adige: numerosi vigili del fuoco stanno lottando contro un rogo che sta interessando il bosco di Gmund. La situazione è complicata dal forte vento che alimenta le fiamme. Il pericolo di incendi boschivi in questo periodo è particolarmente alto soprattutto per l’assenza di precipitazioni.

“Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare le fiamme. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo l’incendio,” hanno spiegato i pompieri altoatesini.