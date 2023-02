Incendio in Alto Adige: 250 Vigili del Fuoco impegnati a Marlengo

MeteoWeb

Sono circa 250 i Vigili del Fuoco che da ieri pomeriggio stanno cercando di spegnere il vasto incendio boschivo sopra l’abitato di Marlengo nei pressi di Merano, in Alto Adige. Da ieri sera, i Vigili del Fuoco stanno tenendo sotto controllo il rogo che si è sviluppato a circa 700 metri, non distante da due masi, e che sta coprendo un’area di circa 50 ettari. Ieri sono state evacuate in via precauzionale tre persone.

Da questa mattina, sono in azione anche due elicotteri che scaricano acqua sopra l’incendio. Stando ad una prima ipotesi sulle cause del rogo, si parla di un albero caduto a seguito del forte vento di ieri sopra un cavo elettrico: le successive scintille avrebbero innescato il rogo.

75 anni fa, in questo stesso punto della montagna sopra Merano si era sviluppato un incendio simile e per spegnerlo servirono due settimane.