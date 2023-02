Incendio a Fiè allo Sciliar, l’appello dei Vigili del Fuoco: “la siccità è un grande pericolo”

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco di Fiè allo Sciliar, in Alto Adige, sono intervenuti per un incendio boschivo in località San Costantino sopra maso Grimm. I lavori di spegnimento – informano i pompieri – hanno reso necessaria la posa di una lunga linea per l’approvvigionamento idrico. In supporto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Siusi, Umes e il servizio forestale. I Vigili del Fuoco di Siusi e Fiè hanno riferito che l’incendio, scoppiato prima delle 14, era già sotto controllo intorno alle 14.45. L’acqua per spegnere le fiamme è stata pompata dal vicino laghetto.

L’attuale siccità e il vento favoriscono la diffusione degli incendi in questi giorni. Da qui, l’appello dei Vigili del Fuoco di Umes e Siusi: “la siccità costituisce un grande pericolo per il rischio che scoppino incendi importanti. Qualsiasi comportamento rischioso, che possa causare un incendio boschivo, deve essere evitato ad ogni costo”.