Incendio in un magazzino in Russia: enorme nube nera su Krasnoyarsk | FOTO

I Vigili del Fuoco hanno evacuato dieci persone da un magazzino di frigoriferi in fiamme a Krasnoyarsk, in Russia, dove un incendio ha inghiottito un’area di 2.500 metri quadrati, ha riferito a TASS il servizio stampa del Ministero russo per le emergenze. “Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime, 10 persone sono state evacuate dall’edificio in fiamme”, ha detto il servizio stampa.

92 persone e 35 unità di equipaggiamento sono già impegnate nell’estinzione dell’incendio, che è stato segnalato alle 07:22 ora di Mosca.

Una nube pirocumulativa su larga scala si è formata in connessione con il grande incendio. I residenti dei distretti Sverdlovsk e Oktyabrsky della città lamentano che è impossibile respirare sia per strada che nelle case. Il Dipartimento regionale di Rospotrebnadzor ha organizzato un controllo della qualità dell’aria sul territorio della zona residenziale più vicina soggetta a fumo.