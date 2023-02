Incendio a Monteossolano: Canadair in azione nei boschi sopra Domodossola | FOTO

MeteoWeb

Sono proseguite per tutta la giornata di oggi le operazioni di contrasto al vasto incendio di bosco che da venerdì 10 febbraio sta interessando i boschi a nord della frazione di Monteossolano, nel Comune di Domodossola. Due mezzi aerei della flotta nazionale dei Vigili del Fuoco, Canadair 30 e Canadair 26, con 30 lanci, hanno impedito che le fiamme raggiungessero faggeti e pinete di rilevante valore paesaggistico e ambientale, con il supporto di un elicottero regionale, che ha effettuato lanci più puntuali in aree di difficile accesso via terra.

Squadre di Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti volontari di Santa Maria Maggiore, Stresa e personale permanente del Comando del Verbano Cusio Ossola con autobotti e circa 50 volontari dell’AIB regionale hanno presidiato alpeggi minacciati dal fuoco e riempito le vasche di raccolta di acqua per l’elicottero per tutta la giornata. L’unità di crisi locale dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza è stata posizionata nel parcheggio pubblico della borgata di Monteossolano, per consentire un coordinamento efficace delle risorse disponibili e di tutti gli enti sul posto.

Nel tardo pomeriggio, i fronti principali risultavano estinti ed è stato possibile effettuare una perimetrazione di massima dell’area bruciata che risulta di poco superiore ai 100 ettari. L’incendio in queste ore è considerato in bonifica avanzata ma non spento definitivamente e per questo motivo domani mattina all’alba il personale dei Vigili del Fuoco provvederà a un briefing finalizzato alle prossime decisioni operative.