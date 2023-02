MeteoWeb

È stato necessario l’intervento di un Canadair nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 febbraio, nella zona di Sellano, per le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo. Le fiamme si sono sviluppate in località Cammaro, in provincia di Perugia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Foligno, in supporto una squadra di Sellano, e il “Dos” (Direttore operazione spegnimento) da Perugia.