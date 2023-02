Terribile incidente stradale sull’A1: Tir precipita da viadotto e si incendia, morto autista

MeteoWeb

Terribile incidente stradale questa mattina sull’Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto appenninico tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Un Tir, dopo aver perso il controllo, ha sbandato uscendo fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella, all’altezza del chilometro 274, precipitando dal viadotto. A seguito dell’incidente il mezzo è andato in fiamme e il conducente è morto.

Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e soccorritori, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade che regista 1 km di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano. Resta bloccata la viabilità sulla SP 107 nei pressi del Viadotto Marinella.