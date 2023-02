“Il significato della vita, dell’universo e di tutto”: Ingenuity mette a segno il 42° volo

MeteoWeb

Eccezionale traguardo per il drone-elicottero marziano della NASA: Ingenuity ha raggiunto un traguardo di 42 voli nella sua missione estesa, a supporto del rover Perseverance.

Raggiungere tale traguardo rappresenta “il significato della vita, dell’universo e di tutto,” ha scritto su Twitter il Jet Propulsion Laboratory della NASA, riferendosi al volo del 4 febbraio e citando “Guida galattica per autostoppisti“. Il numero è particolarmente significativo per i fan del romanzo di Douglas Adams del 1979 e delle serie televisive e dei film associati.

La missione del piccolo elicottero

La missione originale di Ingenuity prevedeva solo 5 voli dopo l’atterraggio sulla superficie di Marte, avvenuto nel febbraio 2021, insieme a Perseverance. Compito principale del rover è la ricerca di vita antica nel cratere Jezero, che ha ospitato un delta fluviale in un lontano passato.

Quando il velivolo da 1,8 kg ha dimostrato che volare era possibile sul Pianeta Rosso, il suo raggio d’azione si è esteso rapidamente. Ora il drone è diventato uno scout per Perseverance, tanto che la NASA ha modificato i suoi piani di recupero di campioni marziani includendo due elicotteri.

Quando la missione congiunta NASA-ESA arriverà su Marte, il piano principale prevede che Perseverance trasporti da solo i campioni a un veicolo spaziale in attesa. In caso contrario, tuttavia, i due elicotteri di riserva fungeranno “piano B”, raccogliendo i tubi campione a forma di spada laser che il rover ha posizionato con cura sulla superficie marziana. In seguito, una staffetta di veicoli spaziali riporterà i campioni sulla Terra non prima del 2033.

Il 42° volo di Ingenuity e i campioni di Perseverance

Nel suo ultimo viaggio, Ingenuity ha volato per più di 2 minuti (137,2 secondi) e ha volteggiato per circa 248 metri a Nord/Ovest attraverso la superficie marziana. Ha raggiunto un’altitudine massima di 3 metri con una velocità massima al suolo di 10,7 km/h.

Il drone ha effettuato una media di un volo a settimana dall’inizio del 2023 mentre Perseverance continua a esplorare la superficie, facendo cadere tubi di campionamento lungo il percorso. Il rover ha completato il suo primo “deposito” circa 2 settimane fa, il 29 gennaio, posizionando 10 preziosi campioni sigillati sulla superficie per il recupero da parte di futuri elicotteri, se necessario.

Sia Ingenuity che Perseverance sono impegnati in a una nuova campagna di 8 mesi che i funzionari del JPL chiamano “Delta Top”. La regione sembra essere ricca di rocce lacustri e sedimenti e potrebbe aver ospitato la foce di un fiume marziano, fornendo condizioni potenzialmente ricche per la vita molto tempo fa.