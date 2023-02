Volare su Marte: Ingenuity mostra le dune di sabbia dall’alto | VIDEO

MeteoWeb

Ingenuity ha messo a segno il suo 41° volo. Il piccolo drone-elicottero della NASA ha effettuato un rapido viaggio fuori dalla sua zona di sosta (“Airfield Beta”) e ritorno il 27 gennaio, coprendo una distanza orizzontale di 183 metri in soli 109 secondi.

Un timelapse di immagini catturate a metà volo mostrano l’ombra dell’elicottero mentre danza sulle dune di sabbia.

Marte, la missione di Ingenuity e Perseverance

Ingenuity è la missione di accompagnamento del rover Perseverance della NASA. Il rover è atterrato nel febbraio 2021 all’interno del cratere Jezero, largo circa 45 km, dove era presente in passato un enorme lago e un delta fluviale.

Il rover è stato impegnato nelle ultime settimane nella sua ricerca di segni di vita antica su Marte nella regione, lasciando cadere 10 tubi campione a partire da lunedì 30 gennaio. E’ set di backup, perché Perseverance custodisce campioni gemelli dai vari siti al suo interno. Uno dei set tornerà sulla Terra già nel 2033.

Il piano principale prevede che Perseverance trasporti i campioni direttamente a un lander della NASA che porterebbe poi il prezioso carico in orbita. In caso contrario, due nuovi elicotteri simili a Ingenuity fungerebbero da squadra di soccorso, prelevando i campioni sulla superficie per la campagna congiunta NASA/ESA.

In qualunque modo i campioni vengano portati al lander, questo poi lancerà il materiale nell’orbita di Marte per raggiungere una sonda europea, il cui compito sarà poi riportare i campioni sulla Terra. Sia il lander che la sonda europea dovrebbero essere lanciati tra la metà e la fine degli anni ’20.

I voli di Ingenuity

Il 41° volo di Ingenuity supera di 8 volte la missione principale di dimostrazione tecnologica, dato che originariamente il piccolo drone doveva effettuare solo 5 voli. Prima dell’arrivo di Ingenuity, nessun velivolo umano aveva mai volato su Marte, nella sottile atmosfera del pianeta.

La missione estesa ha consentito a Ingenuity di esplorare in anticipo il terreno per Perseverance, facendo eco a possibili future missioni sul Pianeta Rosso. Dall’alto, l’elicottero consente agli scienziati di cercare obiettivi scientifici interessanti o di trovare il percorso migliore per Perseverance per farsi strada attraverso il paesaggio roccioso e craterico di Jezero.