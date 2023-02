Inondazioni e frane nel Sud/Est del Brasile: il bilancio delle vittime sale a 65

MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Brasile nei giorni scorsi. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di una persona a Barra di Sahy, a Sao Sebastiao, facendo salire il conteggio a 65 morti. Al momento, 57 vittime sono state identificate ufficialmente: 21 uomini, 17 donne e 19 bambini. Secondo un rapporto ufficiale, più di 2.400 persone sono state evacuate.

Sao Sebastiao, località balneare a 200 km da San Paolo, ha ricevuto quasi 680 mm di pioggia in 24 ore, più del doppio della media mensile delle precipitazioni e il più alto volume cumulativo in un giorno mai registrato in Brasile.