Inondazioni in Mozambico: si aggrava il bilancio delle piogge torrenziali

MeteoWeb

E’ salito a 10 morti il bilancio delle pesanti inondazioni che hanno colpito il Sud del Mozambico, compresa la capitale Maputo: lo ha confermato il governo, come riporta la BBC. Il responsabile dell’Istituto per la gestione delle calamità nazionali, Luisa Meque, ha affermato che “43.426 persone sono state colpite dalle inondazioni e 10 sono state uccise“, come riferito ieri da Radio France Internationale.

Il governatore della provincia di Maputo, Julio Parruque, ha chiesto alle comunità a rischio a rispettare gli ordini di evacuazione del governo.