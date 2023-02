Inquinamento digitale: se Internet fosse una nazione sarebbe la maggiore produttrice di CO2

MeteoWeb

Il tema del cambiamento climatico, oltre a essere sempre più centrale, pare rappresentare anche un costante elemento di curiosità e preoccupazione per gli italiani. È quanto emerge da un approfondito studio denominato “Sostenibilità“: cosa cercano gli utenti su Google? condotto da Karma Metrix, il 1° percorso di sostenibilità digitale scelto dai grandi brand che misura, compara e migliora l’impatto ambientale di un sito web, che ha analizzato i Trend di

Google del 2022.

La misurazione avviene attraverso un innovativo algoritmo (patent pending) che prende in considerazione molteplici elementi ‘on-page’ della pagina web che impattano sull’efficienza energetica. Sul tema sostenibilità e correlati, sono state effettuate ben 6 milioni di

ricerche al mese legate a oltre 370.000 parole chiave. La più cercata è “cambiamento climatico”, con 450.000 ricerche al mese.

Non mancano anche sorprese: Greta Thunberg, con oltre 60.000

ricerche al mese, è più cercata di eventi istituzionali come la cop26 e

la cop27. Le ultime due edizioni, sommate nelle ricerche, valgono

23.000 ricerche al mese, meno della metà dell’attivista svedese.

Tesla invece, che con 246.000 ricerche al mese fa 9 volte i volumi di “auto elettriche”, 27.000 mila ricerche. Stessa sorte anche per i mezzi più ricercati; il “monopattino elettrico” si ferma a 110.000 ricerche, meno della metà. Grande interesse anche per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU: “agenda 2030” viene cercata ogni mese oltre 135.000 volte. L’indagine analizza anche quali sono i singoli obiettivi che gli utenti trovano più interessanti: sono l’obiettivo 13, lotta per il clima, e l’obiettivo 5, uguaglianza di genere, con 3.600 ricerche al mese ciascuna. La sostenibilità digitale, come intera categoria, genera poco più di 5.000 ricerche al mese. Anche se sempre più crescente, l’attenzione non va ancora di pari passo con la sua rilevanza nell’impattare sull’ambiente.