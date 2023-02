Interruzione di corrente all’aeroporto JFK: caos voli

MeteoWeb

Un’interruzione di corrente all’aeroporto JFK di New York sta influenzando i viaggiatori. Il problema al Terminal 1 sta costringendo i funzionari aeroportuali a spostare a diversi terminal alcuni voli in arrivo e in partenza. Il Terminal 1 serve diversi vettori internazionali, tra cui Air France, Korean Air e Lufthansa. Secondo Flight Aware, ci sono un totale di 75 voli internazionali in ritardo e 24 cancellati.

La FAA ha emesso un NOTAM (Notice to Air Missions) secondo cui la rampa per il Terminal 1 dell’aeroporto Kennedy è chiusa fino alle 9 di venerdì 17 febbraio. I viaggiatori sono invitati a verificare con le loro compagnie aeree specifiche per avere ulteriori dettagli sui voli.

Una fonte a conoscenza della situazione, citata dalla CNN, ha detto che c’è stato un incendio notturno che da allora è stato spento e che ha interrotto l’alimentazione a gran parte del terminal. L’autorità portuale di New York sta attualmente lavorando per ripristinare l’alimentazione al Terminal 1 di JFK, secondo un funzionario dell’autorità portuale a conoscenza della situazione. Nel caso in cui gli interventi in corso non avessero successo, le autorità sono pronte a utilizzare l’alimentazione del generatore per riportare il Terminal 1 online, ha aggiunto la fonte.

La Transportation Security Administration ha dichiarato: “la TSA attende con impazienza che la situazione energetica venga risolta“.

Un volo Air New Zealand che doveva atterrare al JFK alle 17:40 locali è stato dirottato, secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware. Il volo, ANZ2, è tornato al punto di partenza ad Auckland. Anche il volo Ita AZ604, partito da Malpensa, durante il sorvolo in pieno oceano, ha deciso di tornare indietro.

Alcuni voli internazionali in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti della costa orientale, tra cui il Newark Liberty International Airport nel New Jersey, il Logan International Airport di Boston e il Washington Dulles International Airport, indica il sito web di JFK.