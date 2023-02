L’invecchiamento della popolazione in Cina minaccia l’agricoltura

MeteoWeb

Un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature, ha evidenziato come il cambiamento demografico che registra un invecchiamento della popolazione nella Cina rurale stia portando a una riduzione delle dimensioni e della produttività delle piccole aziende agricole. Questo fenomeno porterebbe anche a una crisi economica dell’intero sistema agricolo.

Campagne di sensibilizzazione sull’adozione di pratiche agricole moderne in queste aree potrebbero invertire queste perdite e aumentare la produttività a lungo termine del settore agricolo. Le popolazioni globali stanno invecchiando ad un ritmo accelerato. Questo cambiamento demografico pone sfide a vari settori, tra i quali quello agricolo, in particolare nelle regioni dominate dalle piccole aziende agricole.

L’agricoltura e l’invecchiamento demografico

Gli agricoltori in età avanzata hanno in genere livelli di istruzione relativamente più bassi rispetto agli agricoltori giovani e tendono a non adottare pratiche agricole aggiornate. Questo trend del sistema agricolo genera preoccupazioni per il futuro per l’intero sistema agricolo in Cina.

Baojing Gu e colleghi hanno esaminato i dati di oltre 15.000 famiglie rurali con terreni prettamente agricoli in tutta la Cina, raccolti tra il 2015 e il 2019. Gli esperti hanno scoperto che l’invecchiamento della popolazione è correlato alla diminuzione del 4% delle dimensioni delle aziende nel 2019 (rispetto al 1990), quando la popolazione presentava un tasso di invecchiamento decisamente più basso.

Effetti dell’invecchiamento della popolazione sulla produttività e alla resa economica

Questo dato è ulteriormente associato alla diminuzione del reddito disponibile (perdita del 15%), alla produttività del lavoro (4%) e alla produzione agricola (5%). Inoltre, c’è stato un aumento del 3% della dispersione dei fertilizzanti nell’ambiente, fenomeno ambientale che desta timori per gli effetti di un’agricoltura inefficiente sugli ecosistemi cinesi.

Un passaggio ai sistemi cooperativistici, costituiti da gruppi o famiglie più grandi, potrebbe certamente invertire questo andamento negativo, aumentando la dimensione delle aziende e il reddito rispettivamente del 14%, 20% e 26%. Nelle cooperative, infatti, vengono condivisi i macchinari agricoli e si adottano strategie di vendita più sofisticate, al pari delle aziende agricole più grandi.

Le pratiche agricole innovative

Le cooperative attirano maggiormente gli agricoltori più giovani con livelli di istruzione superiore. I giovani infatti sono sicuramente più propensi ad adottare metodi innovativi ed efficaci anche con costi più elevati. Le strategie della sostenibilità ambientale, come il riciclo del letame nelle colture ridurrebbe lo spreco dei nutrienti e limiterebbe l’impatto dell’inquinamento ambientale, causato dai gas serra. Queste e altre strategie agricole innovative potrebbero rivitalizzare l’industria agricola nelle aree rurali.

L’invecchiamento della popolazione pone ulteriori sfide al raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (SDG), principalmente in relazione a SDG1 ‘nessuna povertà‘, SDG2 ‘fame zero‘, SDG4 ‘educazione di qualità‘, SDG5 ‘uguaglianza di genere‘, SDG8 ‘lavoro dignitoso e crescita economica‘ e SDG12 ‘consumo responsabile e produzione‘.

La situazione demografica attuale in Cina

La disoccupazione si sta accentuando in una società con una popolazione che invecchia, specialmente in una società ad alta intensità di lavoro nei settori economici. Gli interventi politici per aumentare i tassi di natalità sembrano essere in gran parte inefficaci in molti paesi, caratterizzati da invecchiamento demografico.

Occorre sviluppare urgentemente strategie alternative per realizzare e mantenere percorsi di sviluppo demografico sostenibile. L’agricoltura, in quanto tipico settore ad alta intensità di lavoro, potrebbe essere uno dei settori maggiormente colpiti dall’invecchiamento della popolazione, in particolare nei Paesi in cui l’agricoltura di piccole dimensioni rimane la forma organizzativa prevalente.

L’agricoltura è un settore che sta affrontando sfide importanti

Come l’invecchiamento influisca sull’agricoltura e i mezzi di sussistenza rurale non è stato studiato ad oggi a fondo e risulta non ancora ben compreso. Questo settore sta affrontando delle sfide enormi per una quadratura del cerchio tra il mantenimento della sicurezza alimentare e il miglioramento della protezione ambientale a molti livelli.

I rischi attuali per l’agricoltura nelle comunità rurali in Cina

E’ indispensabile individuare misure integrate e globali per garantire un’alimentazione globale in termini di sicurezza, proteggendo l’ambiente e realizzando una reale sostenibilità. Gli agricoltori dei gruppi di età più avanzata hanno in genere livelli di istruzione relativamente più bassi, rispetto ai gruppi di età più giovani e hanno meno probabilità di mantenere le loro competenze agricole aggiornate o di abbracciare metodi innovativi.

A causa di una diffusa carenza di manodopera nelle comunità rurali attuali in Cina, la popolazione può gestire solo piccole aziende agricole, che portano ad un aumento dell’abbandono delle terre coltivate dalla popolazione rurale.