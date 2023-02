Le inondazioni dei laghi glaciali minacciano milioni di persone | FOTO

MeteoWeb

Circa 15 milioni di persone in tutto il mondo potrebbero essere minacciate dalle inondazioni dei laghi glaciali – con le popolazioni che vivono nelle alte montagne asiatiche (India, Pakistan, Cina) e nelle Ande (Perù e Bolivia) le più esposte a questo pericolo – secondo uno studio pubblicato su Nature Comunications . Il documento riporta che più della metà della popolazione globalmente esposta si trova in soli quattro paesi: India, Pakistan, Perù e Cina.

La formazione dei “GLOF”

Quando il riscaldamento climatico scioglie i ghiacciai, l’acqua di fusione può accumularsi per formare laghi vicino ai ghiacciai. Questi laghi rappresentano un notevole pericolo naturale sotto forma di inondazioni da esplosione di laghi glaciali (GLOF – Glacial Lake Outburst Flood). Queste inondazioni possono spesso verificarsi con poco preavviso quando una diga naturale contenente un lago glaciale fallisce. I GLOF hanno il potenziale per danneggiare proprietà e infrastrutture e in precedenza hanno provocato ingenti perdite di vite umane. Tom Robinson, Caroline Taylor e i loro colleghi presentano una raccolta globale delle condizioni dei laghi glaciali, dell’esposizione e della mappatura della vulnerabilità, per quantificare e classificare il potenziale di danno dei GLOF nel 2020.

Cosa ha evidenziato lo studio degli scienziati?

Gli studiosi hanno quindi scoperto che le popolazioni che vivono in India, Pakistan, Cina, Perù e Bolivia sono le più esposte. Gli autori evidenziano inoltre le Ande come un punto caldo poco studiato per quanto concerne il pericolo GLOF e suggeriscono che questa regione dovrebbe essere presa di mira per uno studio più dettagliato. E’ stato notato che le aree con il pericolo più elevato non sono quelle con i laghi glaciali più grandi, più numerosi o in rapida crescita, ,ma il numero di persone all’interno della regione e la loro capacità di far fronte al disastro.

Gestione del fenomeno

Identificando le regioni con il pericolo GLOF più elevato, i risultati potrebbero consentire una gestione del rischio GLOF più mirata. Il modo in cui il pericolo GLOF potrebbe cambiare in futuro rimane oggetto di dibattito. Mentre i ghiacciai continuano a ritirarsi a causa del cambiamento climatico, i laghi glaciali esistenti si espanderanno e si formeranno molti nuovi laghi, alterando lo schema spaziale del pericolo GLOF. Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare i cambiamenti temporali nelle condizioni del lago, l’esposizione e la vulnerabilità per determinare i ruoli relativi di ciascuno per il rischio GLOF.