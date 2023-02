Maltempo: a Reggio Calabria freddo, pioggia forte e grandine | LIVE

MeteoWeb

Si intensifica il serata il maltempo in atto in alcune zone del Sud Italia. Forti piogge stanno colpendo la zona dello Stretto di Messina e in modo particolare a Reggio Calabria dove sta anche grandinando con +8°C. Nelle zone più colpite sono caduti oltre 15mm di pioggia. Nulla d’eccezionale, ma è l’ennesima serata piovosa e tipicamente invernale nelle Regioni del Sud.

