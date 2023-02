Maltempo, allerta rossa in Sicilia: “mettetevi in viaggio solo se necessario”

MeteoWeb

Allerta rossa a causa delle avverse condizioni meteo domani nella Sicilia orientale. “Queste condizioni potrebbero causare significativi problemi alla circolazione autostradale“. E’ quanto avverte in una nota Autostrade Siciliane che per “prevenire situazioni di disagio e pericolo“, invita tutti gli automobilisti a “prestare la massima attenzione e ad adottare le precauzioni necessarie durante la guida“. “In particolare, si raccomanda di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza“, prosegue la nota. Autostrade Siciliane continuerà a presidiare con le proprie squadre la A18 e la A20, a monitorare la situazione e a fornire eventuali ulteriori aggiornamenti.

L’Anas rende noto che è stata revocata la chiusura dell’autostrada Catania-Siracusa, inizialmente in programma domani e venerdì 10 febbraio. Lo stop alla circolazione delle auto era legato alle periodiche attività di formazione all’interno delle gallerie lungo l’autostrada Catania-Siracusa. “Le esercitazioni in corso sono posticipate a data da destinarsi”, spiega una nota di Anas.