Maltempo Brasile: 43 morti in un’unica città di San Paolo, rilevati danni ad un oleodotto | FOTO

Con il passare delle ore, aumenta drammaticamente il numero delle vittime del violento maltempo che si è abbattuto nel fine settimana sulle città costiere di San Paolo, lo Stato più popoloso del Brasile. I morti accertati finora sono 44, di cui 43 solo nel municipio di Sao Sebastiao, il più colpito dalla tragedia. Oltre 40 persone sono ancora disperse a causa de e oltre 750 persone hanno perso le loro case. Nei sei municipi colpiti dal maltempo – Guaruja, Bertilonga, Sao Sebastiao, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba – si contano almeno 1.730 sfollati.

La priorità al momento è la ricerca dei dispersi e il ripristino dei servizi fondamentali. Il governo statale ha riferito che più di 600 persone tra Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, agenti delle forze dell’ordine, della Polizia federale, delle forze armate e volontari, sono impegnate in azioni di salvataggio e identificazione delle vittime.

Il governatore di San Paolo, Tarcisio de Freitas, ha annunciato che giovedì arriverà sul posto una nave ospedale della Marina “con 300 posti letto e 21 professionisti”. “L’idea – ha detto – è di decongestionare ospedali e ambulatori della regione“.

Freitas ha anche raccomandato ai quasi 500mila turisti arrivati sulla costa per il Carnevale di cercare di lasciare le spiagge il prima possibile, prima che si verifichino nuove piogge, considerato che alcune strade sono state già riparate. L’obiettivo è inoltre di ridurre la domanda di cibo, acqua e medicinali nella zona, per favorire in via prioritaria i più bisognosi. Il Ministro delle Città, Jader Barbalho Filho, ha intanto confermato che alcuni tratti dell’autostrada Rio-Santos, una di quelle che collegano i principali Stati del Paese, sono stati totalmente distrutti dalla forte corrente d’acqua.

Petrobras rileva danni ad un oleodotto

La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha rilevato danni al sistema di oleodotti Osbat che collega il terminal di Sao Sebastiao al terminal di Cubatao. Le due città sono tra le più colpite dalle inondazioni. Al termine di un sopralluogo effettuato con un sorvolo dell’area, Petrobras ha rilevato cinque punti critici. Secondo l’azienda statale, squadre di tecnici stanno cercando di raggiungere aree danneggiate via mare e via terra per poter osservare da vicino i danni e avviare le riparazioni. “Se Osbat tornasse attivo a breve il trasporto di prodotti petroliferi dalle raffinerie Presidente Bernardes di Cubatao e Capuava di Maua, avverrà attraverso l’oleodotto di Santos. La portata è inferiore ma ci garantirà il minimo delle forniture in attesa delle riparazioni“.