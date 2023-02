Maltempo, giornata da lupi in Calabria: tormente di neve a bassa quota in tutta la Regione, molti paesi sommersi | FOTO

MeteoWeb

La Calabria sta vivendo una giornata di forte maltempo a causa del Ciclone di Malta che alimenta forti piogge su gran parte della Regione in un contesto molto freddo. La neve cade copiosa fino a bassa quota, con accumuli a partire dai 400–500 metri nel nord della Regione e a partire dai 600–700 metri nel Sud della Regione.

Le temperature sono particolarmente basse su tutto il territorio calabrese, in modo particolare in montagna ma non solo. Di seguito gli estremi di oggi (minima e massima giornaliera) nelle principali località della Regione:

Campotenese -4°C / -3°C

Lorica -4°C / -2°C

Gambarie -2°C / -1°C

Rogliano -1°C / +2°C

Serra San Bruno 0°C / +2°C

Cittanova +2°C / +3°C

Nicastro +2°C / +4°C

Capo Spulico +3°C / +4°C

Vibo Valentia +2°C / +5°C

Corigliano Calabro +2°C / +5°C

Castrovillari +2°C / +5°C

Cosenza +1°C / +6°C

Catanzaro +3°C / +6°C

Paola +3°C / +6°C

Amantea +3°C / +6°C

Gioiosa Jonica +6°C / +8°

Soverato +6°C / +10°C

Bovalino Marina +7°C / +8°C

Crotone +7°C / +10°C

Reggio Calabria +8°C / +11°C

In questo contesto così freddo, sono in atto precipitazioni eccezionalmente abbondanti soprattutto in Aspromonte e sulle Serre, le zone più esposte ai fenomeni provocati dal transito del Ciclone di Malta nel Canale di Sicilia. In modo particolare in provincia di Reggio Calabria da ieri sera sono caduti 138mm di pioggia a Santa Cristina d’Aspromonte, 77mm a Cittanova, 71mm a Platì, 63mm a Molochio, mentre sulle Serre sono caduti 95mm a Chiaravalle Centrale, 79mm a Monterosso Calabro, 49mm a Palermiti.

Gli accumuli di neve nelle zone interne sono straordinari: si registrano 60cm a San Giovanni in Fiore, 1.050 metri nel cuore della Sila, 40cm a Serra San Bruno, 870 metri di altitudine nel vibonese, come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo.

Diversi problemi sulla viabilità locale a causa della neve, dove sono in azione gli automezzi comunali nel tentativo di favorire la circolazione stradale. In provincia di Vibo Valentia il Prefetto Roberta Lulli ha convocato e presieduto il centro coordinamento soccorsi per “operare un punto di situazione sulle criticità connesse alle precipitazioni nevose in corso“. La prefettura ha evidenziato che “attualmente non si registrano particolari difficoltà per la popolazione, ma la situazione resta monitorata costantemente e il Ccs si intende permanentemente allertato fino a cessata emergenza”.

Neve abbondante in Sila: numerosi soccorsi

È la zona dove si registrano le più intense nevicate. Da oltre 24 ore nevica quasi ininterrottamente sui versanti della Sila orientale centrale dove è caduta tanta neve e in queste ore è ripreso a nevicare con grande intensità. Dai 40 ai 60 cm nell’area urbana di San Giovanni in Fiore mentre oltre 30cm a Savelli e Castelsilano nella presila crotonese. In azione sul territorio di San Giovanni in Fiore e da ieri i mezzi spazzaneve e spargisale di comune, provincia e Anas con l’apporto di mezzi privati. Diversi soccorsi per automobilisti in panne da parte delle forze di polizia, molto attiva la Polizia provinciale.

Eccezionale nevicata a San Giovanni in Fiore: accumuli incredibili in città (video di Antonio Alessio)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: