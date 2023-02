Maltempo Calabria, neve e ghiaccio: oggi scuole chiuse nel Cosentino

MeteoWeb

Temperature gelide anche oggi in Calabria. In via precauzionale, a San Giovanni in Fiore il sindaco Rosaria Succurro ha deciso di tenere chiuse le scuole. “Considerate le bassissime temperature previste nelle prossime ore, l’insistenza del gelo e i rischi conseguenti, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per precauzione,” ha affermato il primo cittadino. “E’ giusto tutelare soprattutto i bambini ed evitare le insidie del ghiaccio provocate dal perdurante calo delle temperature. Come ogni giorno, dalle ore 4 del mattino i nostri mezzi garantiranno operatività costante“. Inoltre, in serata sono previste nevicate anche a bassa quota.

