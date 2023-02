Maltempo Campania, danni per il forte vento nel Vallo di Diano: tragedia sfiorata a Trinità di Sala Consilina

MeteoWeb

Il forte vento che soffia da ieri sera sta causando danni e disagi a sud di Salerno. Alberi sradicati, pali dell’illuminazione caduti, cartelloni pubblicitari resi instabili e cassonetti di rifiuti rovesciati: questi i danni causati dalle raffiche di vento in diversi centri del Vallo di Diano.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina hanno effettuato numerosi interventi. A Trinità di Sala Consilina, i pannelli coibentati della facciata laterale di una palazzina a più piani sono volati sulla strada e fortunatamente hanno soltanto sfiorato alcune auto di passaggio. A Teggiano, in via Difesa delle Margini, diversi pali della linea telefonica sono caduti invadendo la sede stradale. Ad Atena Lucana Scalo, un grosso albero secolare si è abbattuto lungo la Statale 19 creando disagi alla circolazione. E, nella mattinata di oggi, traffico rallentato anche sull’autostrada A2, nei pressi dello svincolo di Petina, dove gli addetti dell’Anas prontamente intervenuti hanno provveduto a liberare il manto stradale da alcuni grossi cavi elettrici trasportati dal vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: