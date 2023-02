Maltempo, il Giappone rimanda il lancio inaugurale del nuovo razzo H3

MeteoWeb

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha rinviato il primo lancio del nuovo razzo H3 dal 15 al 17 febbraio a causa delle condizioni meteo.

“A seguito della valutazione meteorologica di oggi, si prevede che le condizioni nel giorno del lancio non saranno adatte, quindi verranno apportate modifiche come misura precauzionale,” è stato spiegato in una nota.

Il razzo H3 trasporterà un nuovo satellite di osservazione terrestre, dotato tra le altre cose di un sensore sperimentale a infrarossi progettato per rilevare i lanci di missili.

Il nuovo razzo vettore del Giappone

Con un’altezza di 63 metri e un diametro di 5,2 metri, l’H3 è stato sviluppato da JAXA con Mitsubishi Heavy Industries come appaltatore principale. Il decollo è previsto dal Tanegashima Space Center.

Il nuovo vettore rappresenta il primo aggiornamento di alto profilo del programma giapponese da oltre vent’anni, e il successo del progetto è determinante per la tenuta dell’industria aerospaziale del Paese.

L’H3, razzo a due stadi, è progettato per essere un’alternativa più potente, economica e sicura all’H2A attualmente in uso, con un occhio all’aggiudicazione di contratti per lanci commerciali di satelliti. Si prevede inoltre che svolga un ruolo nella costruzione entro questo decennio di una nuova stazione spaziale che orbiterà attorno alla Luna, Gateway.

L’agenzia spaziale giapponese spera che il nuovo vettore le consenta di aggiudicarsi contratti commerciali, contando anche sul ridimensionamento del ruolo della Russia nel mercato, conseguenza diretta delle sanzioni a carico di Mosca.