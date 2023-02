Maltempo, neve e ghiaccio nelle Marche: disagi e chiuse scuole ad Amandola e Offida

MeteoWeb

Neve e ghiaccio con conseguenti disagi nelle Marche: ad Amandola, nel Fermano, a causa delle avverse condizioni meteo dovute alla neve ed alla pericolosa presenza di ghiaccio sulle strade, il sindaco Adolfo Marinangeli, “per motivi di sicurezza“, ha firmato l’ordinanza di chiusura, per la giornata di oggi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Stessa decisione per il primo cittadino di Offida (Ascoli Piceno) Luigi Massa, non potendo garantire la sicurezza negli spostamenti dei mezzi, ma “nido d’infanzia e primavera saranno aperti“. Nell’Ascolano segnalato nevischio nelle zone terremotate. Lungo le strade interne si registra uno strato di neve di un paio di cm.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: