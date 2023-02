Maltempo e neve: Piazza Armerina imbiancata, danni per il vento forte | FOTO

MeteoWeb

La Sicilia ancora nella morsa del forte maltempo, generato dal Ciclone di Malta: a Piazza Armerina, nell’Ennese, il vento forte ha causato diversi danni, oltre ad abbattere numerosi alberi. Anche la neve ha fatto la sua comparsa in città, come testimoniano le immagini di David Cartarrasa, a corredo dell’articolo.

