Maltempo, Autostrade per l’Italia: deboli nevicate dalla tarda serata di oggi

MeteoWeb

A partire dalla serata di oggi, e per le successive 48 ore, una perturbazione di origine artico-continentale potrà determinare deboli nevicate anche a quote autostradali in particolare nei settori pedemontani di Piemonte e Lombardia e sul versante adriatico centro-meridionale. Per far fronte alla situazione meteo, Autostrade per l’Italia ha attivato la propria macchina operativa a partire dalla giornata di oggi, prevedendo l’impiego di oltre 250 mezzi e circa 500 uomini. In particolare, nelle ultime 24 ore sono stati condotti i trattamenti di salatura preventiva e, come da piano, al fine di favorire l’operatività dei mezzi antineve sono stati sospesi fino al termine dell’allerta meteo alcuni cantieri maggiormente interferenti con la circolazione, ad eccezione di quelli inamovibili.

Agli utenti che intendono mettersi in viaggio nelle prossime ore viene raccomandato di “informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità“. Poi “programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche“. Viene ricordato, inoltre, di viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: