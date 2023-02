Maltempo Nuova Zelanda: revocato lo stato d’emergenza nel Northland

MeteoWeb

Revocatolo stato d’emergenza in Nuova Zelanda, per la regione del Northland, dopo che una tempesta si è rivelata meno grave del previsto. Revocata nche l’allerta per forti piogge ad Auckland: le operazioni di pulizia nella città più grande del Paese continueranno dopo che piogge e inondazioni record l’hanno colpita venerdì, provocando 4 morti, danni e disagi.

Il MetService, il servizio meteo nazionale, aveva previsto un’altra ondata di forte maltempo, ma le precipitazioni non hanno raggiunto i livelli previsti. Ron Devlin, responsabile regionale dei vigili del Fuoco e delle emergenze della Nuova Zelanda, ha dichiarato che le squadre hanno gestito più di 50 chiamate legate al maltempo mercoledì mattina, ma che si trattava di attività ordinaria.