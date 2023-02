Maltempo: Panarea, Stromboli e Ginostra ancora isolate

MeteoWeb

A causa del maltempo, sono ancora isolate Panarea, Stromboli e della frazione di Ginostra. Ripristinati, seppure parzialmente, i collegamenti con le altre cinque isole delle Eolie. Dopo la violenta mareggiata di ieri, a Lipari diverse aree sono invase da sabbia, pietre e detriti. In corso anche la conta dei danni. Nell’arcipelago le temperature sono crollate e nella notte hanno fatto registrare valori prossimi allo zero.

