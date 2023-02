Maltempo: soccorsi scout bloccati dalla neve in Mugello

MeteoWeb

Soccorso un gruppo di scout rimasto bloccato a causa della neve durante un’escursione in Mugello. I vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Borgo San Lorenzo, e il personale del Soccorso alpino sono intervenuti dalle ore 12:25 nel comune di San Godenzo presso il rifugio di Castellina, in località Castagno d’Andrea, per soccorrere cinque ragazzi.

I giovani sono stati accompagnati per il rientro a Castagno d’Andrea dove erano attesi dal personale sanitario e dai genitori.