Maltempo, il sindaco di Ragusa: “in 48 ore caduto un settimo della pioggia di un anno” | FOTO

“Si stima che, al momento, in questi due giorni sia già caduta sul nostro territorio un settimo della pioggia che normalmente si registra in un anno. Inevitabile che centinaia di cittadini abbiano difficoltà e che l’intero territorio vada in sofferenza. Frane e smottamenti si sono verificati su diverse strade della provincia. Credo sia quindi utile rendere edotta la cittadinanza sulle principali criticità nel nostro comune“: a fare il punto della situazione, sulle criticità in atto a Ragusa, è il sindaco Peppe Cassì.

“Una parte dell’asfalto che conduce al ponticello di Punta Braccetto (e non il ponticello in sé) ha ceduto. La situazione è presidiata e, per evitare isolamenti e consentire comunque la viabilità, è stato già garantito l’accesso alle zone interessate dalla strada che attraversa il demanio forestale. A Ragusa Ibla resta interdetto al transito veicolare e pedonale il tratto di via Avv. Ottaviano tra la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la Via Porta Walter per verificare la stabilità del costone a monte. Problemi anche per via Tiralongo, in zona Ospedale: è stata presidiata e monitorata fin dalla notte ed è stato aperto un argine laterale per agevolare il deflusso delle acque. Alle chiusure comunicate ieri di luoghi pubblici quali scuole di ogni ordine e grado, università, ville e giardini, cimiteri e impianti sportivi, si è aggiunta quella del Castello di Donnafugata. Quanto ai servizi, è stato necessario al momento interrompere la raccolta dell’indifferenziato: il forte vento impedisce infatti il regolare funzionamento degli impianti di smaltimento. Il servizio sarà ripreso non appena possibile, seppur con degli inevitabili ritardi, che ricadranno anche sulla raccolta dell’umido di domani“.

“Criticità anche per l’idrico a causa di sversamenti di acqua fangosa nelle nostre sorgenti: le analisi sono in corso. A causa del forte vento sono in corso verifiche a strutture e impianti pubblici e privati per controllarne la stabilità. Si raccomanda ai cittadini di fare altrettanto in balconi, terrazzi e spazi di propria pertinenza,” prosegue il primo cittadino.

“Le previsioni indicano un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche dal pomeriggio ma è importante continuare ad attenersi alle raccomandazioni di sicurezza: prudenza negli spostamenti a piedi e con l’auto; evitare i sottopassi e non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi, né di alberi. Un sentito ringraziamento a tutto il personale di Protezione Civile, Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine che, anche durante la notte e in condizioni fortemente avverse, continuano a spendersi senza sosta per la sicurezza di tutti,” conclude il sindaco.

Centinaia di persone sono rimaste isolate nel Ragusano, con situazioni che sono state risolte con l’intervento dei servizi d’emergenza. Incessante da 36 ore il lavoro svolto dei Vigili del Fuoco, in azione con unità specializzate per soccorrere anche un’auto in panne con una donna partoriente che doveva raggiungere l’ospedale ragusano, Giovanni Paolo II. La pioggia ha anche provocato la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore- Baglieri di Modica, e il direttore sanitario ha disposto il trasferimento del triage senza alcuna interruzione dell’attività di emergenza urgenza.

