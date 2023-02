Maltempo Sicilia: danni alla Chiesa di Caltagirone, strada chiusa | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato danni alla Chiesa di San Francesco all’Immacolata, a Caltagirone, nel Catanese: lo ha reso noto il sindaco, Fabio Roccuzzo, che ha effettuato alcuni sopralluoghi insieme con l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco, Paolo Crispino, e all’assessore alla Protezione civile Giuseppe Fiorito. Crollata una parte della cornice del tamburo della cupola della chiesa e danni si registrano anche a uno dei pinnacoli della torre campanaria. Disposta la chiusura al transito delle auto e dei pedoni di via Sant’Antonino, “fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza“, spiega in una nota l’Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda invece i trasporti, è stata riattivata la circolazione dei treni, con una ripresa graduale, sulle linee Siracusa-Modica e Messina-Siracusa sospese a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la Sicilia orientale. Ancora interrotte per i danneggiamenti all’infrastruttura ferroviaria, provocati dalle intense piogge e dall’esondazione del fiume Dirillo, la Modica-Gela-Canicattì e la Catania-Caltagirone. Da giovedì scorso un centinaio di maestranze, fra tecnici di Rfi e delle ditte esterne, sono impegnate nella verifica delle condizioni dell’infrastruttura e nei lavori di ripristino delle normali condizioni di circolazione. Trenitalia inoltre sta riprogrammando alcune linee per consentire a Rfi il completamento dei lavori.