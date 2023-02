Maltempo Sicilia: il presidente Schifani nelle zone colpite del Ragusano, “danni ingenti”

MeteoWeb

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, insieme al dirigente generale della Protezione civile, Salvo Cocina, ha sorvolato stamattina, a bordo di un elicottero, le aree del Ragusano colpite duramente nei giorni scorsi dal ciclone mediterraneo.

Il governatore siciliano sta visitando la Sicilia orientale per constatare personalmente l’entità dei danni prodotti dall’ondata di maltempo e partecipare ad alcuni incontri istituzionali. Il primo vertice si è svolto in Municipio a Comiso: particolarmente ingenti sono stati i danni prodotti dal ciclone nella zona di Acate e del fiume Ippari. Alle 12 il presidente della Regione si sposterà a Siracusa e poi, alle 14, a Catania per partecipare a due vertici in Prefettura.

Il dirigente regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, ha descritto all’AGI la situazione nel Ragusano: “I corsi d’acqua, Ippari Dirillo e Ficuzza si sono ripresi il loro corso, il fenomeno è stato contenuto come da previsioni ma ha fatto notevoli danni soprattutto all’agricoltura. Si tratta ora di sistemare i corsi d’acqua, si riprendono ciò che l’uomo ha loro sottratto. Ho visto parecchie coltivazioni fatte sui greti dei fiumi, e anche qualche casa“. “Bisogna avviare una bonifica diversa. I danni sono stati diversi tra zona bassa, Acate, Vittoria Scicli, Ispica e zona alta della provincia. Nella parte alta, il vento unito alla pioggia ha provocato smottamenti, crolli di muretti, frane e ha dissestato la viabilità. Ci siamo attivati in modo coordinato tra Stato, Regione, prefetti e comuni e siamo riusciti a tutelare le persone, senza feriti. L’allerta ha funzionato, poteva succedere di peggio,” ha concluso Cocina.