Maltempo, Siracusa nel caos: 70 sfollati, blackout, strade e porti chiusi

Sono 70 gli sfollati, tra Siracusa ed altri Comuni della provincia, a causa del maltempo. Il personale della Protezione civile ed i vigili del fuoco sono ancora al lavoro e nei minuti scorsi si sono recati nell’area dell’ospedale Di Maria di Avola per evitare l’isolamento della struttura ospedaliera. Interventi anche a Pachino, nella zona sud del Siracusano, perché una famiglia, residente in contrada Granelli, è rimasta bloccata nella propria casa, circondata dall’acqua. In via precauzionale sono stati chiusi i porti di Santa Panagia, Ognina, Marzamemi e Portopalo.

“Diversi i casi di interruzione dell’energia elettrica (circa 10 mila utenze) che E- Distribuzione sta tempestivamente fronteggiando, anche con l’ausilio di squadre in arrivo da altre province,” ha spiegato il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, che coordina gli interventi dal Centro coordinamento soccorsi.

Di seguito le strade chiuse: Ponte Pietra – Cozzo Pantano; Sp 12 Floridia – Grotta Perciata – Cassibile; Sp 32 Carlentini – Pedagaggi; SP 39 Traversa Buscemi lato sud; Sp 54 Sortino – Fiumara – Mandredonne; Sp 104 Carrozziere – Milocca – Ognina – Fontane Bianche; Sp 109 Madonna Marina San Corraiuolo; SS 115 (km 364 c.da Statenna).

In mattinata, l’Anas aveva già disposto la chiusura provvisoria della Statale 194, all’altezza dello svincolo di Carlentini per l’esondazione del fiume San Leonardo.

In via di risoluzione le criticità sulla Sp 5 Buccheri San Giovanni; Sp 10 Cassaro – Ferla – Buccheri; SR 11 Ferla – Pantalica – Sortino; Sp 40 Accesso Stazione Cassaro – Ferla; SP 45 Cassaro – Monte Grosso.

