Maltempo Sicilia, straripa il fiume San Leonardo: disagi alla viabilità nel Siracusano

La strada statale 194 “Ragusana” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 11,300 al km 11,500, a Carlentini, in provincia di Siracusa, a causa dello straripamento del fiume San Leonardo a seguito del forte maltempo che flagella la Sicilia. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Intanto, nel vicino comune di Lentini, a seguito dei sopraluoghi effettuati dal Sindaco e dal Responsabile della Protezione Civile Comunale, si registrano molte criticità dovute al maltempo. I venti intensi hanno provocato la rottura di alberi (uno di essi sta bloccando la percorribilità della S.P.16), hanno piegato o divelto pali di segnaletica stradale e cartelli pubblicitari, hanno divelto coperture di edifici o parti di esse. Le piogge intense nell’area del Bacino Idrografico del San Leonardo hanno causato (e la situazione evolve in peggio) straripamento di vari tratti del fiume San Leonardo e relativi affluenti (Fiume Trigona, Torrente Ippolito, Fiume Zena, Torrente Margi, Fiume Reina, Torrente Barbajanni) con allagamento, e conseguente interruzione, della S.S. 194 (vicino Ponte Malati), della S.P. 67 (vicino depuratore consortile Lentini-Carlentini), della S.P. 69 (Reina-Rappis). Il depuratore consortile risulta sommerso dalle acque; si registrano danni anche a diversi tratti di viabilità urbana, per i quali sono in corso i sopralluoghi;

Inoltre, le interruzioni di energia elettrica hanno determinato il blocco di alcuni pozzi che alimentano la rete dell’acquedotto comunale.

