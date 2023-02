Maltempo, temporale autorigenerante nella Sicilia orientale: fenomeni in risalita verso la Calabria | LIVE

MeteoWeb

Un fronte freddo associato al ciclone mediterraneo sta risalendo dalla Sicilia centrale verso il Sud con una linea temporalesca. Davanti a questa, un temporale autorigenerante si è formato nella zona tra l’Etna e i Peloritani e insiste sulla Sicilia nordorientale. Segnalate grandinate sulla costa ionica.

Al momento, si registrano 21mm a Barcellona Pozzo di Gotto, 18mm ad Antillo e 16mm a Pace del Mela. Il rischio è di avere importanti accumuli pluviometrici, con allagamenti nelle zone più colpite, se il temporale insisterà sulla stessa area a lungo.

I fenomeni si muovono ora verso lo Stretto di Messina e la Calabria, dove risaliranno in nottata: massima prudenza in zona.

