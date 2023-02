Maltempo, forti temporali in Sicilia: grandine abbondante ad Agrigento, temperature in picchiata | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Sicilia centro/occidentale in risalita dal Canale di Sicilia e dal Mediterraneo occidentale verso il resto del Sud Italia. I temporali seguono il fronte freddo spinto dal ciclone sull’alto Tirreno verso il Sud Italia, dopo che il freddo ha già raggiunto il Nord nelle scorse ore. Le temperature sono in picchiata: a Palermo abbiamo +9°C, a Trapani +8°C, a Castelvetrano +7°C, ad Agrigento appena +6°C con una forte grandinata che ha colpito l’area più settentrionale della provincia agrigentina.

In modo particolare la grandine è caduta copiosa poco fa tra Ribera e Cianciana, nella zona più settentrionale della provincia di Agrigento dove la Sicilia è particolarmente esposta a Sud/Ovest. La grandine sta provocando pesanti disagi alla circolazione, con molte auto bloccate per ingorghi e incidenti:

Tra le località più colpite dal maltempo in Sicilia abbiamo Carini e Monreale, con 20mm di pioggia nell’hinterland di Palermo. Un volo Ryanair in arrivo da Roma e diretto a Trapani è stato dirottato nel tardo pomeriggio a Palermo, quando il maltempo proveniente da ovest non era ancora arrivato nel capoluogo. Ma adesso i temporali risalgono verso la Sicilia centrale e nel corso della notte si estenderanno anche ai settori jonici e orientali, oltre che allo Stretto di Messina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: