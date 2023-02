Maltempo Toscana: mezzo metro di neve all’Abetone, raffiche record al Passo delle Radici

MeteoWeb

Notte tipicamente invernale al Nord Italia: il maltempo ha imperversato e la neve è caduta fino a quote molto basse, localmente anche in pianura.

“Mezzo metro di neve all’Abetone e Doganaccia, 30 cm al Casone di Profecchia, 13 cm al Passo della Cisa, 11 cm al Barco, Firenzuola, in funzione i mezzi operativi sulle strade“: questo l’ultimo aggiornamento fornito intorno a mezzanotte dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto sulla situazione neve e maltempo. “Attenzione soprattutto al vento che sta sferzando parte della Toscana con allerta gialla“, ha aggiunto, riferendo anche che si sono registrate “raffiche record a 216 km/h al Passo Radici, e in vetta dell’Amiata e al Giogo, nelle aree interne e in pianura fino a 80km/h“.

