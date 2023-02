Maltempo, forte vento a Vietri sul Mare: crollato il Ponte dei Diavoli

MeteoWeb

Nella notte tra sabato e domenica, lo storico ponte Medioevale di Vietri sul Mare (Salerno) è stato quasi interamente distrutto dal vento. È stato delineato il cronoprogramma degli interventi da realizzare per la salvaguardia e la ricostruzione della struttura, sita nella frazione di Marina e conosciuta dai vietresi come “Ponte dei Diavoli”.

In mattinata a Palazzo di Città si è tenuto un incontro tra il soprintendente ABAP di Salerno, Raffaella Bonaudo, i funzionari della Soprintendenza, Silvia Pacifico e Antonio Falchi, i rappresentanti dell’ufficio tecnico comunale ed il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone. Nel corso della riunione sono state chiarite le possibili cause che hanno determinato il crollo del bene, per la tutela del quale Comune e Soprintendenza stavano approntando strategie condivise di intervento, rispetto alle quali si era evidenziata, in primo luogo, la necessità di chiarire la proprietà, già dal Comune diffidata a provvedere alla messa in sicurezza del bene.

Dalla riunione è emersa la volontà comune di procedere ad una immediata messa in sicurezza dell’opera non interessata dal crollo. Solo successivamente, ma comunque in breve tempo, si dovrà procedere alla progettazione di un intervento di recupero e restauro filologico anche del bene crollato, in cui coinvolgere professionalità e competenze specifiche. Il Comune provvederà secondo le indicazioni della Soprintendenza alla messa in sicurezza procedendo in danno ai proprietari dei terreni e contestualmente si avvieranno tutte le procedure tecnico-amministrative per le fasi successive.

