Maltempo, il sindaco di Vittoria smentisce: “nessun crollo del ponte sul fiume Ippari”

MeteoWeb

“La notizia del crollo del ponte sul fiume Ippari sulla strada provinciale 18 per Santa Croce è infondata“: è quanto ha sottolineato, in un post su Facebook il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. “Procedere comunque con prudenza,” scrive il primo cittadino.

“La strada provinciale 18, che da Vittoria, passando davanti al cimitero porta a Santa Croce Camerina e viceversa, includendo pure il traffico proveniente dalla strada nota con il nome Cinque Zucchi, è stata chiusa al traffico perché all’altezza della strettoia, dove sono in corso lavori, si è allagata, creando pericolo per chi dovesse transitare da lì“, spiega in una nota l’amministrazione comunale. “Pertanto, chi deve recarsi a Santa Croce Camerina, dovrà percorrere una strada alternativa, (per esempio la Vittoria – Scoglitti) mentre chi proviene da Ragusa, potrà proseguire, o in direzione di Scoglitti, o attraverso strade alternative. Il Sindaco Francesco Aiello, raccomanda a tutti di prestare massima attenzione e uscire solo in caso di necessità“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: